Конькобежцы из Московской области выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших
Конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.
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Они преодолели восемь кругов за 3 минуты 49,47 секунды.
Вторыми стали спортсмены Красноярского края. Замкнули тройку призёров конькобежцы из Свердловской области.
Ранее конькобежки из Москвы выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших.
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