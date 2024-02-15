Конькобежцы из Московской области выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших

Конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.

Они преодолели восемь кругов за 3 минуты 49,47 секунды.

Вторыми стали спортсмены Красноярского края. Замкнули тройку призёров конькобежцы из Свердловской области.

Ранее конькобежки из Москвы выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших.