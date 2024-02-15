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Конькобежцы из Московской области выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших

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Конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.
Конькобежцы из Московской области выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших
  • Gettyimages.ru
  • © sportpoint

Они преодолели восемь кругов за 3 минуты 49,47 секунды.

Вторыми стали спортсмены Красноярского края. Замкнули тройку призёров конькобежцы из Свердловской области.

Ранее конькобежки из Москвы выиграли командный забег на Спартакиаде сильнейших.

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