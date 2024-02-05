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Усик считает, что Фьюри мог травмироваться из-за дерзкого отношения к спаррингу

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Украинский боксёр Александр Усик назвал причину, по которой британец Тайсон Фьюри получил травму перед поединком.
Усик считает, что Фьюри мог травмироваться из-за дерзкого отношения к спаррингу
  • Gettyimages.ru

«У Фьюри есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто Тайсон дерзко относится к защите», — заявил Усик в социальной сети.

По его словам, боксёры перед каждым спаррингом надевают шлемы, перчатки, делают процедуры, накладывают на брови или на лицо вазелин, чтобы защитить своё лицо.

«Мне кажется, это моё мнение, что Фьюри просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим повреждениям, вот и всё», — сказал он.

Бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

Ранее Фьюри пообещал нокаутировать Усика.

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