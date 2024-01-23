«Удинезе» наказан закрытием трибун за расистские выкрики фанатов в адрес Меньяна

Дисциплинарный комитет Итальянской федерации футбола (FIGC) объявил о наказании «Удинезе» в виде проведения одного матча итальянской Серии А без зрителей из‑за расистских выкриков болельщиков в адрес французского вратаря «Милана» Майка Меньяна в игре 21‑го тура.

«Активное поведение клуба и выраженная с самого начала готовность сотрудничать в поиске виновных означают, что для события такого масштаба и тяжести могут быть применены минимальные санкции. Комитет решил наложить обязательство сыграть одну игру Серии А без болельщиков», — говорится на сайте FIGC.

Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.

Спустя некоторое время вратарь вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

Ранее Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной.