«Удинезе» наказан закрытием трибун за расистские выкрики фанатов в адрес Меньяна
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«Активное поведение клуба и выраженная с самого начала готовность сотрудничать в поиске виновных означают, что для события такого масштаба и тяжести могут быть применены минимальные санкции. Комитет решил наложить обязательство сыграть одну игру Серии А без болельщиков», — говорится на сайте FIGC.
Встреча проходила на стадионе «Фриули» в Удине. В середине первого тайма Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на расистские оскорбления со стороны болельщиков и покинул поле.
Спустя некоторое время вратарь вернулся и игра возобновилась. «Милан» одержал победу со счётом 3:2.
Ранее Меньян заявил, что фанаты «Удинезе» называли его обезьяной.