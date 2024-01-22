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Тренер «Нефтехимика» Леонтьев сообщил, что всё ещё ждёт извинений от хулигана

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что напавший на него молодой человек был намерен принести извинения.
Тренер «Нефтехимика» Леонтьев сообщил, что всё ещё ждёт извинений от хулигана
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Этого парня нашли еще вчера, как я слышал. Сутки уже прошли, а он пока не извинился. Вроде бы собирается это сделать, не знаю. Вроде бы хотел прийти. Но мы пока не виделись, и у меня другой информации нет», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.

В ГУ МВД по Республике Татарстан 22 января заявили о задержании жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.



Нападение на Леонтьева произошло 20 января в Нижнекамске, тренер обратился за медицинской помощью. В понедельник пресс служба МВД по Республике Татарстан сообщила о задержании 17 летнего подростка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.



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