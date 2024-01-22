Тренер «Нефтехимика» Леонтьев сообщил, что всё ещё ждёт извинений от хулигана
- РИА Новости
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«Этого парня нашли еще вчера, как я слышал. Сутки уже прошли, а он пока не извинился. Вроде бы собирается это сделать, не знаю. Вроде бы хотел прийти. Но мы пока не виделись, и у меня другой информации нет», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».
20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.
В ГУ МВД по Республике Татарстан 22 января заявили о задержании жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика».
Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.
Нападение на Леонтьева произошло 20 января в Нижнекамске, тренер обратился за медицинской помощью. В понедельник пресс служба МВД по Республике Татарстан сообщила о задержании 17 летнего подростка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.