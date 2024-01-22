Тренер «Нефтехимика» Леонтьев сообщил, что всё ещё ждёт извинений от хулигана

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что напавший на него молодой человек был намерен принести извинения.

«Этого парня нашли еще вчера, как я слышал. Сутки уже прошли, а он пока не извинился. Вроде бы собирается это сделать, не знаю. Вроде бы хотел прийти. Но мы пока не виделись, и у меня другой информации нет», — цитирует Леонтьева «Матч ТВ».

20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.

В ГУ МВД по Республике Татарстан 22 января заявили о задержании жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.







Нападение на Леонтьева произошло 20 января в Нижнекамске, тренер обратился за медицинской помощью. В понедельник пресс служба МВД по Республике Татарстан сообщила о задержании 17 летнего подростка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.





