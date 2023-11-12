Российские самбисты завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира
- РИА Новости
В последний день соревнований первые места заняли Рустам Талдиев (весовая категория до 71 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг).
Помимо 13 золотых медалей, в коллекции российской команды две серебряные и три бронзовые награды.
Первенство планеты завершилось 12 ноября. Самбисты из России принимали участие в турнире в нейтральном статусе.
Ранее глава FIAS заявил об отсутствии конфликтов между россиянами и украинцами на ЧМ.