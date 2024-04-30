ЦПВС: самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство САР

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt», — сообщил он.

По словам Попова, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили два пункта базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков.