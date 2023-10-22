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Уайт заявил, что Махачев не живёт в тени Хабиба Нурмагомедова

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что не стоит сравнивать успехи действующего чемпиона в лёгкой весовой категории Ислама Махачева и экс-обладателя пояса Хабиба Нурмагомедова.

«Я бы не стал говорить, что Махачев живёт в тени Хабиба. По крайней мере, сегодня он сделал огромный шаг в правильном направлении. Он блестяще провёл поединок, завершил его досрочно. Понятно, что Волкановски вышел на коротком уведомлении, но выступление было очень убедительным.

Это напоминает мне бой с участием Мирко Крокопа Филипповича — этот удар ногой в ногу. Никто так здорово не смотрелся в битве с Волкановски. Не хочу говорить ничего плохого про Нурмагомедова, но это очень достойная защита титула», — заявил Уайт.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов был чемпионом UFC лёгкого веса с апреля 2018-го до марта 2021 года. 

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Махачева над Волкановски.

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