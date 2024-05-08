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Госдеп: США не получили консульский доступ к арестованному в России военному

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США пока не получили консульского доступа к арестованному во Владивостоке американскому солдату Гордону Блэку, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Госдеп: США не получили консульский доступ к арестованному в России военному
  • РИА Новости

«Мы ещё не получили консульского доступа. Мы продолжаем настаивать на нём», — цитирует его РИА Новости.

Гордона Блэка арестовали до 2 июля по статье «Кража». В суде он вёл себя спокойно, ему предоставили защитника, переводчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Жалоб, в том числе на здоровье, у американца нет.

Пентагон начал расследование для установления обстоятельств поездки в Россию арестованного.

По данным NBC, военного, который по своей инициативе прибыл в Россию из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.

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