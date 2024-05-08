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В Узбекистане предупредили о новых условиях въезда в Казахстан из-за России

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В МИД Узбекистана предупредили граждан о нововведениях, касающихся въезда в Казахстан, связанных с Россией.
В Узбекистане предупредили о новых условиях въезда в Казахстан из-за России
  • РИА Новости

«При пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы следует заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД пояснили, что в соответствии с российско-казахстанскими соглашениями власти республики проводят проверку нарушения миграционного или другого законодательства России или неоплаченных штрафов.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что мигранты из Центральной Азии, находящиеся на российской территории, должны следовать законам страны.

В апреле представители пяти фракций Государственной думы России внесли на рассмотрение палаты законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции.

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