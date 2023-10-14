Футболисты молодёжной сборной России обыграли юношескую команду «Сантоса»
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:4.
В составе бразильской команды хет-трик оформил Луис Силва (21-я, 29-я и 83-я минуты), также автогол на счету российского защитника Максима Шнапцева (56-я).
У сборной России мячи забили Иван Зазвонкин (вторая), Никита Салтыков (41-я), Иван Иванов (61-я), Кирилл Никишин (64-я, 74-я) и Александр Кокшаров (90 + 3).
Команда России также проведёт контрольный матч со сверстниками из «Ред Булл Брагантино». Заключительная игра состоится 16 октября.
Ранее молодёжная сборная России по футболу одержала победу над «Палмейрас» в товарищеском матче.