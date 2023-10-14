Футболисты молодёжной сборной России обыграли юношескую команду «Сантоса»

Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над «Сантосом» (игроки не старше 20 лет) в товарищеском матче в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора в Бразилии.

РИА Новости