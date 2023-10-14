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Футболисты молодёжной сборной России обыграли юношескую команду «Сантоса»

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Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над «Сантосом» (игроки не старше 20 лет) в товарищеском матче в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора в Бразилии.
Футболисты молодёжной сборной России обыграли юношескую команду «Сантоса»
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе бразильской команды хет-трик оформил Луис Силва (21-я, 29-я и 83-я минуты), также автогол на счету российского защитника Максима Шнапцева (56-я).

У сборной России мячи забили Иван Зазвонкин (вторая), Никита Салтыков (41-я), Иван Иванов (61-я), Кирилл Никишин (64-я, 74-я) и Александр Кокшаров (90 + 3).

Команда России также проведёт контрольный матч со сверстниками из «Ред Булл Брагантино». Заключительная игра состоится 16 октября.

Ранее молодёжная сборная России по футболу одержала победу над «Палмейрас» в товарищеском матче.

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