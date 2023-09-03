Шарапова заявила, что только 20% теннисисток получают равные с мужчинами призовые

Бывшая первая ракетка России Мария Шарапова пожаловалась на неравные призовые для мужчин и женщин в теннисе.

«Да, 15—20% тура равны. Но где остальные 80%? Это даже близко не равнозначно», — приводит слова Шараповой сайт Федерации тенниса Канады.

По её мнению, тема равенства не получает платформы, так как немного людей на международном уровне знает про существование некоторых турниров.

«Эти турниры не имеют самых больших медиаправ, они незаметны», — сказала она.

36-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. С 1995 года экс-теннисистка проживает в США.

Ранее Шарапова заявила, что довольна своей жизнью после завершения спортивной карьеры.