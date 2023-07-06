Вайцеховская объяснила, почему публичным людям нельзя экономить на пиарщике

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская на примере интервью российской фигуристки Аделины Сотниковой заявила о важности наличия в команде публичных людей пиарщика.

«В Telegram-канале, посвящённом российскому пиару и маркетингу, не так давно прочитала примерно следующее (простите, по памяти):

Если ваше благосостояние и ваши контракты зависят от того, насколько привлекательно выстраивается ваш имидж в медийных сферах, нельзя делать только одного — экономить на пиарщиках.

И необдуманно озвучивать какие-то вещи, сидя перед микрофоном, добавлю. Вне зависимости от того, пойдёт потом сказанное в эфир или нет.

Современные СМИ — это безотходное производство, как выясняется. В полной версии мартовского (если не ошибаюсь) интервью Сотниковой обсуждаемого сейчас фрагмента вообще не было», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге.