Вайцеховская объяснила, почему публичным людям нельзя экономить на пиарщике
- Gettyimages.ru
«В Telegram-канале, посвящённом российскому пиару и маркетингу, не так давно прочитала примерно следующее (простите, по памяти):
Если ваше благосостояние и ваши контракты зависят от того, насколько привлекательно выстраивается ваш имидж в медийных сферах, нельзя делать только одного — экономить на пиарщиках.
И необдуманно озвучивать какие-то вещи, сидя перед микрофоном, добавлю. Вне зависимости от того, пойдёт потом сказанное в эфир или нет.
Современные СМИ — это безотходное производство, как выясняется. В полной версии мартовского (если не ошибаюсь) интервью Сотниковой обсуждаемого сейчас фрагмента вообще не было», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге.