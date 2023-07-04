СЭ: тренер вратарей ХК ЦСКА Наумов продолжит карьеру в «Айлендерс»
Подписание специалиста было одним из условий российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина перед продлением соглашения, сообщает «Спорт-Экспресс».
27-летний Сорокин, воспитанник новокузнецкой школы хоккея, подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс». Договор начнёт действовать с сезона-2024/25. По новому соглашению россиянин будет получать $8,25 млн в год.
Наумов знаком с хоккеистом по работе в армейском клубе с 2018 по 2020 год.
Ранее президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о новом контракте с Сорокиным.