В «Айлендерс» объяснили, почему подписали контракт с Сорокиным на $66 млн

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о новом контракте с российским голкипером Ильёй Сорокиным.

«Мы хотели, чтобы Илья остался в нашей команде. Нет лучшего времени для подписания контракта, чем перед тренировочным лагерем или просто до начала сезона. Мы, конечно, хотели, чтобы он остался, так почему не пытаться сделать это прямо сейчас? Это было основной задачей», — приводит слова Ламорелло пресс-служба клуба.

27-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс». Договор начнёт действовать с сезона-2024/25. По новому соглашению россиянин будет получать $8,25 млн в год.

Сорокин в сезоне-2022/23 провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 140 шайб, а также одержал 31 победу. Он претендовал на «Везина Трофи» — награда лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

Ранее российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался о подписании контракта с хоккейным клубом.