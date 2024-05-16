Развожаев: три дома и автомобиль повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ в двух ТСН города были повреждены три дома и автомобиль.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ещё в одном ТСН в доме от взрывной волны было повреждено шесть окон.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.

Также два мирных жителя пострадали в Шебекине Белгородской области в результате атаки ВСУ.