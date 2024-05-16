Развожаев: три дома и автомобиль повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, ещё в одном ТСН в доме от взрывной волны было повреждено шесть окон.
Отмечается, что никто из людей не пострадал.
Ранее в Минобороны России сообщили, что пять ракет ATACMS было уничтожено над Крымом.
Также два мирных жителя пострадали в Шебекине Белгородской области в результате атаки ВСУ.