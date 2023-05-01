Гильерме заявил, что вернётся в строй к матчу с «Сочи»

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме не исключил, что сможет полностью восстановиться к матчу 26-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«К следующей игре с «Сочи» буду в строю», — цитирует Гильерме «Матч ТВ».

37-летний бразильский голкипер в сезоне-2022/23 сыграл пять матчей. 

Встреча между «Локомотивом» и «Сочи» пройдёт 8 мая на стадионе «РЖД Арена». Игра начнётся в 17:00 мск.

Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице. «Сочи» (34) располагается на девятой позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.



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