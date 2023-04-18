«РБ Спорт»: РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря сезона-2023/24

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Российская премьер-лига (РПЛ) представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона.

Основной проект календаря предполагает старт сезона матчем за Суперкубок 16 июля. Первый тур РПЛ начнётся 23 июля, а зимний перерыв — 10 декабря. Во втором варианте все эти события запланированы неделей ранее, сообщает «РБ Спорт»

Отмечается, что руководство РПЛ не может определиться с точными датами из-за того, что Российский футбольный союз (РФС) не даёт определённости по участию сборной в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

В Федерации футбола Ирана накануне сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги. Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников — Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Ранее в Футбольной ассоциации Центральной Азии сообщили, что не получали никаких уведомлений от России с отказом от участия в чемпионате CAFA.

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