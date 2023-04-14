CAFA: сборная России не отказывалась от участия в чемпионате Азии
- РИА Новости
«Мы на следующей неделе объявим список участников турнира. Ведутся переговоры с командами, в том числе с Россией. Пока всё в процессе», — цитирует руководителя международного отдела CAFA Руслана Сулаймонова «Матч ТВ».
14 апреля появилась информация о том, что участие сборной России по футболу в чемпионате Азии под угрозой срыва.
Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников: Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию об отказе РФС от участия в чемпионате CAFA.