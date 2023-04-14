СЭ: участие сборной России по футболу в чемпионате Азии под угрозой срыва

Руководство Российского футбольного союза (РФС) находится на стадии принятия решения отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2023 года.

Сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в CAFA, сообщает «Спорт-Экспресс».

11 апреля в Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.

Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников: Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее Владимир Габулов заявил, что участие России в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА.