СЭ: участие сборной России по футболу в чемпионате Азии под угрозой срыва

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Руководство Российского футбольного союза (РФС) находится на стадии принятия решения отказаться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2023 года.
СЭ: участие сборной России по футболу в чемпионате Азии под угрозой срыва
  • РИА Новости

Сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в CAFA, сообщает «Спорт-Экспресс».

11 апреля в Федерации футбола Ирана сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги. 

Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников: Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее Владимир Габулов заявил, что участие России в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА.

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