Габулов: наше участие в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном участии национальной команды в международном турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
Габулов: наше участие в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Наше участие в этом турнире будет серьёзным сигналом для УЕФА. Конечно, для российского футбола приоритетом является участие в европейских соревнованиях. Это объясняется высокой конкуренцией и экономической составляющей. Но если нас там не ждут и не хотят видеть, то нужна альтернатива, поиском которой занимается РФС. Что касается интереса, то на сегодняшний день перед глазами российского болельщика по-прежнему стоят европейские турниры, из памяти это не исчезло. Но тем не менее прошёл год с нашего отстранения. Поэтому было бы интересно посмотреть на наше выступление. И тренерский штаб должен ставить самые высокие задачи — победить в этом турнире. Победы нашей стране сейчас нужны как никогда», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов назвал правильным возможный допуск крымских клубов к официальным соревнованиям.

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