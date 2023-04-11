Габулов: наше участие в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном участии национальной команды в международном турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Наше участие в этом турнире будет серьёзным сигналом для УЕФА. Конечно, для российского футбола приоритетом является участие в европейских соревнованиях. Это объясняется высокой конкуренцией и экономической составляющей. Но если нас там не ждут и не хотят видеть, то нужна альтернатива, поиском которой занимается РФС. Что касается интереса, то на сегодняшний день перед глазами российского болельщика по-прежнему стоят европейские турниры, из памяти это не исчезло. Но тем не менее прошёл год с нашего отстранения. Поэтому было бы интересно посмотреть на наше выступление. И тренерский штаб должен ставить самые высокие задачи — победить в этом турнире. Победы нашей стране сейчас нужны как никогда», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов назвал правильным возможный допуск крымских клубов к официальным соревнованиям.