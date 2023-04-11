Габулов: принять крымские клубы в наши чемпионаты — правильное решение

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал правильным возможный допуск крымских клубов к официальным соревнованиям.

«Если РФС действительно обсуждает такое решение, то я считаю, что это будет серьёзным и волевым решением, которого крымские болельщики ждут уже очень давно. Если оно обсуждалось, то наверняка были конкретные консультации с УЕФА и ФИФА и последствия от этого решения были приняты РФС к сведению. С моей точки зрения, в тех условиях, в которых сейчас находится наш футбол, принять крымские клубы в наши чемпионаты — это абсолютно правильное решение. Оно в интересах России. Этот шаг я поддерживаю как болельщик футбола и как специалист», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов объяснил, что помешало Гогниеву выстроить игру в «Химках».