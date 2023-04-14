Мамедов — о бойкоте Норвегией турниров FIE: пусть сначала найдут достойных фехтовальщиков

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов не придал особого значения решению Норвегии бойкотировать соревнования из-за допуска россиян и белорусов.

«У них нет спортсменов, способных с нами состязаться в фехтовании. Наверное, они не могут их просто найти. Пусть сначала найдутся достойные фехтовальщики, которые могут куда-то отобраться, а потом уже делают какие-то громкие заявления», — цитирует Мамедова «Спорт-Экспресс».

При этом он выразил недоумение в связи с решением Норвегии отказаться проводить на территории страны международные соревнования.

«У них не проводится соревнований олимпийского отбора. Непонятно, для чего они делают эти заявления. В плане фехтования эта страна никакая», — заключил Мамедов.

Руководство Норвежской федерации фехтования (NF) 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Белоруссии.

Норвегия также отказалась проводить международные старты на территории своей страны из-за допуска России и Белорусии. Вместо этого будут организованы совместные соревнования с участием спортсменов из Финляндии и Швеции.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в FIE попросили российских фехтовальщиков указать принадлежность к клубам.