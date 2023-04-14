Норвегия бойкотирует турниры по фехтованию из-за допуска России

Руководство Норвежской федерации фехтования (NF) приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут состязаться спортсмены из России и Белоруссии.

«Совет директоров Norges Fekteforbund решил не отправлять фехтовальщиков на соревнования с участием россиян и белорусов», — сообщает пресс-служба NF.

Уточняется, что Норвегия также отказалась проводить этапы Кубка мира на территории своей страны из-за допуска России и Белорусии. Вместо этого будут организованы совместные соревнования с участием спортсменов из Финляндии и Швеции.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в FIE попросили российских фехтовальщиков указать принадлежность к клубам.