Норвегия бойкотирует турниры по фехтованию из-за допуска России
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«Совет директоров Norges Fekteforbund решил не отправлять фехтовальщиков на соревнования с участием россиян и белорусов», — сообщает пресс-служба NF.
Уточняется, что Норвегия также отказалась проводить этапы Кубка мира на территории своей страны из-за допуска России и Белорусии. Вместо этого будут организованы совместные соревнования с участием спортсменов из Финляндии и Швеции.
В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что в FIE попросили российских фехтовальщиков указать принадлежность к клубам.