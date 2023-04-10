«РБ Спорт»: Радимов может войти в тренерский штаб «Сочи»
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10 апреля в «Сочи» объявили об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера черноморского клуба был назначен Хохлов.
Как сообщает «РБ Спорт», решение об уходе 70-летнего специалиста было принято клубом и связано с плохими результатами команды нынешней весной.
По информации источника, помощники Бердыева — Кириченко и Мацюра — также покинут команду, но по ним пока вопрос не решен. У обоих тренеров действующие контракты с клубом, и их надо расторгать с компенсацией.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в РПЛ, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2).
После 22 туров РПЛ «Сочи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Бердыев может вернуться в казанский «Рубин».