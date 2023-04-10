«РБ Спорт»: Радимов может войти в тренерский штаб «Сочи»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов хочет видеть в своём тренерском штабе экс-наставника санкт-петербургского «Зенита-2» Владислава Радимова.
«РБ Спорт»: Радимов может войти в тренерский штаб «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

10 апреля в «Сочи» объявили об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера черноморского клуба был назначен Хохлов.

Как сообщает «РБ Спорт», решение об уходе 70-летнего специалиста было принято клубом и связано с плохими результатами команды нынешней весной.

По информации источника, помощники Бердыева — Кириченко и Мацюра — также покинут команду, но по ним пока вопрос не решен. У обоих тренеров действующие контракты с клубом, и их надо расторгать с компенсацией.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в РПЛ, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2).

После 22 туров РПЛ «Сочи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бердыев может вернуться в казанский «Рубин».

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