В «Сочи» объявили об отставке Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» прокомментировала информацию об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Подтверждаем. Курбан Бердыев покинул «Сочи», а Дмитрий Хохлов назначен исполняющим обязанности главного тренера», — передаёт заявление клуба Sport24.

Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения в РПЛ.

Клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко в 22 матчах.

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что Кристиан Нобоа мог бы стать помощником главного тренера в «Сочи».