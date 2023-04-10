В «Сочи» объявили об отставке Бердыева с поста главного тренера

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Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» прокомментировала информацию об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.
В «Сочи» объявили об отставке Бердыева с поста главного тренера
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Подтверждаем. Курбан Бердыев покинул «Сочи», а Дмитрий Хохлов назначен исполняющим обязанности главного тренера», — передаёт заявление клуба Sport24.

Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения в РПЛ.

Клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко в 22 матчах.

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что Кристиан Нобоа мог бы стать помощником главного тренера в «Сочи».

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