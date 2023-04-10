В «Сочи» объявили об отставке Бердыева с поста главного тренера
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Подтверждаем. Курбан Бердыев покинул «Сочи», а Дмитрий Хохлов назначен исполняющим обязанности главного тренера», — передаёт заявление клуба Sport24.
Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством «Сочи» одержал две победы и потерпел три поражения в РПЛ.
Клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко в 22 матчах.
Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что Кристиан Нобоа мог бы стать помощником главного тренера в «Сочи».