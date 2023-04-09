Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе тренера Курбана Бердыева в «Сочи».

«Что касается команды Бердыева, его команда допускает в очередной раз грубые ошибки как в обороне, так и в позиционных атаках. Вообще, «Сочи» — команда, которая находится в состоянии качелей. Они могут провести хороший матч и выиграть всухую, а в другом матче показать совершенно противоположную игру. Это очень удивительно и неожиданно, ведь Бердыев — квалифицированный тренер, который умеет хорошо выстраивать игру в обороне и умеет организовывать выходы в контратаку. Мы это видели во всех командах, где ему удалось поработать. Даже сегодня мы видели, что в начале игры «Крыльям» было довольно тяжело, потому что «Сочи» имел большое преимущество. Но не стоит забывать, что всё решает уровень игроков и их подготовка, как и случилось в сегодняшнем матче. Я знаю, что Бердыев был недоволен уровнем мотивации и сплочённости в команде. На мой взгляд, это и мешает команде побеждать», — сказал RT тренер.

Ранее Гаджиев заявил, что «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели сегодня более организованно.