Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе тренера Курбана Бердыева в «Сочи».
Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Бердыева
  • РИА Новости

«Что касается команды Бердыева, его команда допускает в очередной раз грубые ошибки как в обороне, так и в позиционных атаках. Вообще, «Сочи» — команда, которая находится в состоянии качелей. Они могут провести хороший матч и выиграть всухую, а в другом матче показать совершенно противоположную игру. Это очень удивительно и неожиданно, ведь Бердыев — квалифицированный тренер, который умеет хорошо выстраивать игру в обороне и умеет организовывать выходы в контратаку. Мы это видели во всех командах, где ему удалось поработать. Даже сегодня мы видели, что в начале игры «Крыльям» было довольно тяжело, потому что «Сочи» имел большое преимущество. Но не стоит забывать, что всё решает уровень игроков и их подготовка, как и случилось в сегодняшнем матче. Я знаю, что Бердыев был недоволен уровнем мотивации и сплочённости в команде. На мой взгляд, это и мешает команде побеждать», — сказал RT тренер.

Ранее Гаджиев заявил, что «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели сегодня более организованно.

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