Гаджиев: «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели сегодня более организованно

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи».

«У «Крыльев» была серия неудач, сегодня им её удалось наконец прервать. Такое бывает с разными командами, когда удача проходит стороной. А уровень игры самарцев всё-таки чуть выше того места, на каком команда располагается в данный момент. Это было видно и по игре с ЦСКА в Кубке России, когда всё решил автогол. Сегодня «Крылья Советов» смогли выйти из этого состояния, всё-таки «Сочи» для них самый удобный соперник, потому что сочинцы ни разу не смогли победить самарцев и даже сыграть с ними вничью. «Крылья» выглядели сегодня более организованно», — сказал RT тренер.

Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал последние результаты самарских «Крыльев Советов».