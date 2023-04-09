Гаджиев: «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели сегодня более организованно

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи».
Гаджиев: «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели сегодня более организованно
  • РИА Новости

«У «Крыльев» была серия неудач, сегодня им её удалось наконец прервать. Такое бывает с разными командами, когда удача проходит стороной. А уровень игры самарцев всё-таки чуть выше того места, на каком команда располагается в данный момент. Это было видно и по игре с ЦСКА в Кубке России, когда всё решил автогол. Сегодня «Крылья Советов» смогли выйти из этого состояния, всё-таки «Сочи» для них самый удобный соперник, потому что сочинцы ни разу не смогли победить самарцев и даже сыграть с ними вничью. «Крылья» выглядели сегодня более организованно», — сказал RT тренер.

Ранее Гаджи Гаджиев прокомментировал последние результаты самарских «Крыльев Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить