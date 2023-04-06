Гаджиев: Осинькин контролирует своих игроков и строит игру на уровне своих возможностей

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал последние результаты самарских «Крыльев Советов».
Гаджиев: Осинькин контролирует своих игроков и строит игру на уровне своих возможностей
  • РИА Новости

«Последнее время результаты команды не впечатляют, но у этого есть причины. Во-первых, у команды очень молодой состав. Во-вторых, состав постоянно меняется, сильные игроки переходят на новый для себя уровень, а заменить лидеров — очень сложная задача. Тем не менее потенциал у команды высокий, мы видим, что Игорь Осинькин выстроил игру», — заявил Гаджиев RT.

По его словам, игра не приносит результата в данный момент, но на это влияют порой сторонние факторы.

«Как, например, во вчерашней игре с ЦСКА: Бейл хотел выбить мяч, а в итоге принёс победу армейцам на последней минуте. Не повезло. При этом «Крылья» играли ничуть не хуже ЦСКА. Если они отправят Осинькина в отставку, то это будет очень плохое решение. Он полностью контролирует своих игроков и строит игру на уровне своих возможностей. При нём «Крылья» всегда организованно подходили к матчам. Тренера нужно убирать тогда, когда он не контролирует свою команду. Спартака Гогниева за это из «Химок» и убрали. А здесь совершенно не тот случай», — добавил Гаджиев. 

Ранее Гаджиев оценил формат Кубка России по футболу. 

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