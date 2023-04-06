Гаджиев: очень сложно спрогнозировать, что нас ждёт в Кубке России

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев оценил формат Кубка России по футболу.

«Очевидного фаворита в Кубке России нет. Турнир в этом сезоне стал намного интереснее, чем было раньше. Игра относительно равных команд изобилует разного рода случайностями, поэтому у одной из команд есть второй шанс себя проявить. От этого становится интереснее», — заявил Гаджиев RT.

Он также отметил, что выбрать фаворита в «Пути регионов» сложнее.

«Спартак» и «Крылья» сейчас не в форме, поэтому разница между ними не более двух копеек. «Акрон» показал себя с сильной стороны, выбив «Динамо» и «Локомотив», так что команду Калешина не стоит списывать со счетов, потому что они будут цепляться изо всех сил. Сегодня либо «Краснодар», либо «Ростов» присоединится к этой компании, и тоже очень сложно спрогнозировать, что нас ждёт. И это прекрасно. Этим и повышается интерес к футболу, когда результат непредсказуем», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что «Крылья Советов» способны выйти в финал Кубка России.