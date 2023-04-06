Гаджиев: «Крыльям» по силам добраться до финала Кубка России

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев считает, что «Крылья Советов» способны выйти в финал Кубка России.
Гаджиев: «Крыльям» по силам добраться до финала Кубка России
  • РИА Новости

«Я думаю, что «Крыльям» хватит сил добраться до финала Кубка России. Безусловно, у команды высокий волевой потенциал. Это самый важный показатель в нынешнем формате Кубка, где во многих матчах исход решает либо случай, как это было в матче с ЦСКА, либо игра на характере, как это делает «Акрон», — заявил Гаджиев RT.

Он также отметил, что игровые аспекты у самарцев тоже достаточно высокие, видно, что у команды выстроенная игра и есть чёткий план на каждого соперника, который зачастую работает.

«Это показал второй тайм с ЦСКА, когда «Крылья Советов» доминировали и имели все шансы забить и пройти дальше. Однозначно шансы у них есть, но нет гарантий. Гарантии всегда есть только у «Зенита», но даже он, имея гарантии, умудрился вылететь. Поэтому нас ждёт непредсказуемая и интересная развязка на обоих путях», — добавил Гаджиев.

Ранее экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал спорный эпизод с участием голкипера армейцев Владислава Торопа в матче «Пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов».

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