Гришин: судья не разобрался в эпизоде с Торопом в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал спорный эпизод с участием голкипера армейцев Владислава Торопа в матче «Пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов».

«Я смотрел этот матч на стадионе. Там не то что касание было, там сам Писарский отдал этот мяч Торопу. Судья не разобрался в эпизоде и подумал, что это был Мойзес. Но тут не VAR определил эпизод, а боковой поправил главного и помог решить этот эпизод. Я смотрел повтор много раз, так что судья, который работал на линии, сделал всё грамотно», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Гришин рассказал, за счёт чего ЦСКА смог выйти в финал Кубка России «Пути РПЛ».