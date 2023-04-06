Гришин: судья не разобрался в эпизоде с Торопом в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

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Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал спорный эпизод с участием голкипера армейцев Владислава Торопа в матче «Пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов».
Гришин: судья не разобрался в эпизоде с Торопом в матче ЦСКА — «Крылья Советов»
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«Я смотрел этот матч на стадионе. Там не то что касание было, там сам Писарский отдал этот мяч Торопу. Судья не разобрался в эпизоде и подумал, что это был Мойзес. Но тут не VAR определил эпизод, а боковой поправил главного и помог решить этот эпизод. Я смотрел повтор много раз, так что судья, который работал на линии, сделал всё грамотно», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Гришин рассказал, за счёт чего ЦСКА смог выйти в финал Кубка России «Пути РПЛ».

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