Гришин — о победе ЦСКА над «Крыльями»: в этой вязкой и равной игре больше повезло армейцам

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин рассказал, за счёт чего армейцы смогли выйти в финал «Пути РПЛ» Кубка России, обыграв «Крылья Советов» (2:2, 1:0).

«Команды достаточно много раз встречались в этом сезоне и уже хорошо изучили друг друга. Где-то была доминация «Крыльев», не так давно была безоговорочная победа ЦСКА — 4:0. Соперники постоянно устраивают друг другу тактические ребусы, как было и вчера. Игра была равна, практически без моментов, из первого тайма могу вспомнить опасный удар со стандарта в исполнении ЦСКА, у самарцев не было моментов вообще, но они смогли противопоставить свой футбол армейцам. Они достаточно хорошо играли в атаку, несмотря на то что не получилось забить, всё-таки во втором тайме они превзошли армейцев по ударам. Также хорошо сыграли в обороне, опекали и Фёдора Чалова, и Антона Заболотного, не позволили им ничего сделать в своей штрафной, закрыли Ивана Облякова и Бахтиёра Зайнутдинова. По сути, не дали им разбежаться. А ЦСКА, в свою очередь, ответил на это хорошей игрой в обороне, пять защитников сдержали «Крылья». Поэтому и получилась такая скудная на моменты игра, исход которой решил один эпизод с автоголом Бейла. Так что в этой равной и вязкой игре больше повезло ЦСКА. Это футбол», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.