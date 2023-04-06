Тренер ЦСКА Федотов считает, что у всех оставшихся в КР команд есть шансы на трофей

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.

«Все команды, которые остались в розыгрыше, имеют шанс. Это кубковые матчи, тут ни с кем не бывает просто. Мы сами убедились в этом на нашем примере. Шансы, думаю, у всех равны», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Таким образом, в «Пути регионов» остались «Спартак», «Крылья Советов», «Акрон» и победитель пары «Ростов» — «Краснодар». 

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении команды в матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России с ЦСКА.

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