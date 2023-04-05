Осинькин: «Крылья Советов» должны взять своё, мы умеем играть

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении команды в матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России с ЦСКА.

«Мне уже не очень корректно вот так говорить слова «не везет», «не фарт». Да, бывает, что мы авантюрно играем, но это же не всегда. Единственный путь — идти дальше, работать. Мы должны взять своё, мы умеем играть», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе самарской команды автогол на свой счёт записал Гленн Бейл на 92-й (90 + 2) минуте.

В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Ранее нидерландский футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл обратился на русском языке к болельщикам самарского клуба и принёс извинения за гол в свои ворота в матче Кубка России с ЦСКА.