Осинькин: «Крылья Советов» должны взять своё, мы умеем играть

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении команды в матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России с ЦСКА.
Осинькин: «Крылья Советов» должны взять своё, мы умеем играть
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Мне уже не очень корректно вот так говорить слова «не везет», «не фарт». Да, бывает, что мы авантюрно играем, но это же не всегда. Единственный путь — идти дальше, работать. Мы должны взять своё, мы умеем играть», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе самарской команды автогол на свой счёт записал Гленн Бейл на 92-й (90 + 2) минуте. 

В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Ранее нидерландский футболист «Крыльев Советов» Гленн Бейл обратился на русском языке к болельщикам самарского клуба и принёс извинения за гол в свои ворота в матче Кубка России с ЦСКА.

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