Тренер сборной Польши по гребле на байдарках заявил, что не против участия россиян в международных соревнованиях

Тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык высказался об участии российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в турнирах Большого шлема или ATP-туре. Как тренер и спортсмен, я также не хотел бы, чтобы кто-то исключал меня из соревнований по каким-то политическим причинам», — приводит слова Крыка TVP Sport.

Он также подчеркнул, что карьера спортсмена ограничена и занимает десять или 15 лет.

«У спортсмена, к сожалению, эта полоса очень короткая, Олимпиады проходят раз в четыре года», — добавил Крык.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее МОК призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.