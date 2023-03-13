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Тренер сборной Польши по гребле на байдарках заявил, что не против участия россиян в международных соревнованиях

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Тренер сборной Польши по гребле на байдарках Томаш Крык высказался об участии российских спортсменов на международных соревнованиях.
Тренер сборной Польши по гребле на байдарках заявил, что не против участия россиян в международных соревнованиях
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в турнирах Большого шлема или ATP-туре. Как тренер и спортсмен, я также не хотел бы, чтобы кто-то исключал меня из соревнований по каким-то политическим причинам», — приводит слова Крыка TVP Sport.

Он также подчеркнул, что карьера спортсмена ограничена и занимает десять или 15 лет. 

«У спортсмена, к сожалению, эта полоса очень короткая, Олимпиады проходят раз в четыре года», — добавил Крык.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее МОК призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта.

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