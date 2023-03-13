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МОК призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта

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В Международном олимпийском комитете (МОК) надеются, что правительство Великобритании будет уважать автономию спорта.
МОК призвал правительство Великобритании уважать независимость спорта
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать и в каких международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта», — говорится в заявлении МОК.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее в МОК отреагировали на решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.

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