«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года

«Ференцварош» на своём поле потерпел поражение от «Академии Пушкаша» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

Встреча на стадионе «Гроупама Арена» завершилась со счётом 1:2.

Поражение для подопечных Станислава Черчесова в чемпионате стало первым в 2023 году. Последний раз «Ференцварош» проигрывал в турнире 16 октября 2022 года, уступив «Мезёкёвешду» в гостях (1:2).

«Ференцварош» в турнирной таблице лидирует с 50 очками в 23 матчах.

Ранее пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо рассказал, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.