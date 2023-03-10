Кожевников — о травме Капризова: это большая потеря для «Миннесоты»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что травма нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова является большой потерей для клуба.

«Для «Миннесоты» это большая потеря. Он ключевой игрок в этой команде. Умеет заводить ребят и делает голы практически из ничего, может создать моменты», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.