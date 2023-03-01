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Дивеев: для меня самое важное ― продлить контракт с ЦСКА

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что для него является важным продлить контракт с армейским клубом.
Дивеев: для меня самое важное ― продлить контракт с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«О ситуации с моим новым контрактом с ЦСКА знают только Роман Юрьевич Бабаев и мой агент. Для меня самое важное — успешно его продлить и больше об этом не думать. Интерес «Зенита»? Мне батя позвонил как-то, рассказал про это, но я не в курсе», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2018 года из «Уфы». 23-летний футболист провёл за армейский клуб 118 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее агент Дивеева заявил, что, если бы их устраивали условия контракта с ЦСКА, они бы его подписали.

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