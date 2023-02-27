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Агент Дивеева: если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о переговорах по новому контракту с армейским клубом.
Агент Дивеева: если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У нас идёт обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определённые проблемы в условиях. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже всё подписали», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее Дивеев высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.

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