Агент Дивеева: если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали
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«У нас идёт обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определённые проблемы в условиях. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже всё подписали», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».
Защитник перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.
Ранее Дивеев высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.