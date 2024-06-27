Депутат Якубовский рассказал о законодательной работе по миграционной политике

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал в беседе с RT, какие изменения в миграционной политике необходимы в стране.

«Как мне кажется, в Россию должны переезжать люди, которые стремятся стать частью её культурного кода», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, абсолютно точно нужно ужесточать наказание за нарушение миграционного режима и за совершение даже административных преступлений.

«Такую законодательную работу мы сейчас ведём», — заключил Якубовский.

Ранее глава российского Следственного комитета России Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране.

По его словам, надо обосновать необходимость России в данных трудовых ресурсах.

Также он добавил, что не исключено, что имеющиеся у России экономические и иные проблемы вполне можно решить за счёт привлечения внутренних человеческих ресурсов, а не приезжих.