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Напавший на женщину в Москве на детской площадке полуголый мужчина извинился

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Загоравший на детской площадке в Москве полуголый мужчина, который набросился на девушку из-за замечания, извинился за своё поведение.
Напавший на женщину в Москве на детской площадке полуголый мужчина извинился
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Видео с его извинениями опубликовало МВД.

«Я осознаю, что был неправ, чем бы это ни было вызвано. Я повёл себя некорректно по отношению к женщине», — заявил он.

Пострадавшая ранее рассказала RT, что просила двух лежавших на площадке мужчин уйти. Но один из них стал агрессивно разговаривать, а потом напал на неё, бил руками, ногами и по голове.

Друг нападавшего заявил в полиции, что пытался его остановить, но тот не послушал и погнался за женщиной. После конфликта они собрали вещи и ушли. На обоих составили протокол о мелком хулиганстве.

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