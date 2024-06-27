Напавший на женщину в Москве на детской площадке полуголый мужчина извинился

Загоравший на детской площадке в Москве полуголый мужчина, который набросился на девушку из-за замечания, извинился за своё поведение.

Видео с его извинениями опубликовало МВД.

«Я осознаю, что был неправ, чем бы это ни было вызвано. Я повёл себя некорректно по отношению к женщине», — заявил он.

Пострадавшая ранее рассказала RT, что просила двух лежавших на площадке мужчин уйти. Но один из них стал агрессивно разговаривать, а потом напал на неё, бил руками, ногами и по голове.

Друг нападавшего заявил в полиции, что пытался его остановить, но тот не послушал и погнался за женщиной. После конфликта они собрали вещи и ушли. На обоих составили протокол о мелком хулиганстве.