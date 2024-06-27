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Первая серия проекта RT и «Роскосмоса» об МКС выйдет 27 июня

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Первая серия проекта телеканала RT и «Роскосмоса» об МКС выйдет 27 июня.

Начало трансляции в 16:00 мск. Посмотреть эксклюзивный выпуск программы можно на странице во «ВКонтакте».

В рамках совместного международного проекта RT и «Роскосмоса» жители трёх континентов и пяти стран мира, которые входят в БРИКС, — России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать вопросы космонавтам на борту МКС.

Вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты.

За самые необычные и интересные вопросы будут вручены призы.

Автор лучшего вопроса получит приглашение на космодром, где сможет посмотреть запуск ракеты.

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