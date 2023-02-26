Фигурист Алиев назвал синхронное катание отдельным видом искусства

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о подготовке к турниру шоу-программ после показательного номера на соревнованиях по синхронному катанию в Петербурге.

«К финалу Гран-при подготовка идёт в штатном режиме, вчера была заключительная тренировка этой недели. Синхронное катание — отдельный вид искусства, я пока не могу ответить себе на вопрос, как они это делают, пытаются совместить и элементы, и поддержки», — цитирует Алиева Sport24.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова сообщила, что Алёна Косторная и Георгий Куница, скорее всего, не выступят на турнире по шоу‑программам в Москве.