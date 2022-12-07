Билялетдинов: если брать Роналду в команду, то можно распрощаться с деньгами

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о будущем нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Где окажется Роналду? Тут стоит финансовый вопрос. Если брать такого колоритного персонажа в команду, то можно распрощаться с деньгами. Эти деньги уже отбить нельзя на дальнейшей продаже в силу возраста Роналду», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду намерен продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.