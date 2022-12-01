«РБ Спорт»: защитник «Фенербахче» Салаи может перейти в клуб РПЛ зимой

Короткая ссылка
Венгерский защитник «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит».

Салаи зимой готов рассмотреть предложения из России, однако могут возникнуть сложности с «Фенербахче». Команда из Санкт-Петербурга вновь может вернуться к кандидатуре Салаи в случае, если не получится оформить трансфер серба Страхини Эраковича, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» летом активно обсуждал возможный трансфер Салаи в петербургский клуб.

Салаи в 25 матчах текущего сезона за «Фенербахче» отметился голом и результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить