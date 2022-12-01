«РБ Спорт»: защитник «Фенербахче» Салаи может перейти в клуб РПЛ зимой

Венгерский защитник «Фенербахче» Аттила Салаи может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит».

Салаи зимой готов рассмотреть предложения из России, однако могут возникнуть сложности с «Фенербахче». Команда из Санкт-Петербурга вновь может вернуться к кандидатуре Салаи в случае, если не получится оформить трансфер серба Страхини Эраковича, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» летом активно обсуждал возможный трансфер Салаи в петербургский клуб.

Салаи в 25 матчах текущего сезона за «Фенербахче» отметился голом и результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».