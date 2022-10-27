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Источник: Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою

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Поединок между Роем Джонсом-младшим и бодибилдером Робертом Уилмоутом будет выставочным.
Источник: Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою
  • Gettyimages.ru

«Это будет исключительно выставочный бой. В нём не будет возможности нокаутировать соперника», — приводит слова собеседника ТАСС.

53-летний американец вернётся на ринг 28 января 2023 года в Майами. Бой пройдёт в формате пяти раундов по одной минуте. Джонс в 2020 году в показательном бою встретился с Майком Тайсоном. Поединок закончился вничью.

Ранее американский боец Шон О’Мэлли прокомментировал критику в свой адрес после победы над россиянином Петром Яном.

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