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О’Мэлли: если бы я проиграл бой Яну, то люди уважали бы меня намного больше

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Американский боец Шон О’Мэлли прокомментировал критику в свой адрес после победы над россиянином Петром Яном.
О’Мэлли: если бы я проиграл бой Яну, то люди уважали бы меня намного больше
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Если бы я проиграл бой, люди бы уважали меня намного больше. Они сказали бы: «Да! Ты проиграл, но был невероятно хорош!» — сказал О’Мэлли в своём YouTube-канале.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и один проигранный.

Ранее О’Мэлли сообщил, что пересмотрел поединок с россиянином Петром Яном в рамках турнира UFC 280.

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