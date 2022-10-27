О’Мэлли: если бы я проиграл бой Яну, то люди уважали бы меня намного больше

Американский боец Шон О’Мэлли прокомментировал критику в свой адрес после победы над россиянином Петром Яном.

«Если бы я проиграл бой, люди бы уважали меня намного больше. Они сказали бы: «Да! Ты проиграл, но был невероятно хорош!» — сказал О’Мэлли в своём YouTube-канале.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и один проигранный.

Ранее О’Мэлли сообщил, что пересмотрел поединок с россиянином Петром Яном в рамках турнира UFC 280.