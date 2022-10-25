Узнать больше

В «Крыльях» заявили, что клуб будет оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»

Короткая ссылка
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб будет оспаривать удаление Гленна Бейла в матче с «Уралом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла. У Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что удаление Гленна отменят», — цитирует Корниленко Metaratings.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

«Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).

Ранее Григорий Иванов сообщил, что доволен победой «Урала» в матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить