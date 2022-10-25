В «Крыльях» заявили, что клуб будет оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб будет оспаривать удаление Гленна Бейла в матче с «Уралом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла. У Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что удаление Гленна отменят», — цитирует Корниленко Metaratings.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

«Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).

Ранее Григорий Иванов сообщил, что доволен победой «Урала» в матче с «Крыльями Советов».