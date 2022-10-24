Президент «Урала»: выиграли «Крылья Советов» не еле‑еле — победили хорошо
- РИА Новости
«Такое волнение! Выиграли не еле‑еле — победили хорошо, но сами допустили ошибку на последних минутах. Какие комментарии ещё могут быть? Мы очень довольны, что победили», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
«Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко одержали шестую победу подряд, две из них — на Кубке России.
Ранее Гончаренко оценил победу команды над «Крыльями Советов».