Президент «Урала»: выиграли «Крылья Советов» не еле‑еле — победили хорошо

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что доволен победой команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Такое волнение! Выиграли не еле‑еле — победили хорошо, но сами допустили ошибку на последних минутах. Какие комментарии ещё могут быть? Мы очень довольны, что победили», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко одержали шестую победу подряд, две из них — на Кубке России.

Ранее Гончаренко оценил победу команды над «Крыльями Советов».